Энергетика

Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в СШАFinancial One 02:06

Цены на оба сорта обновили в среду максимумы с конца мая. По мнению аналитиков, росту цен в первую очередь поспособствовали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов нефти.
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Цены нефти держатся в плюсе на снижении запасов в США и риске закрытия НПЗ в Филадельфии

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Рубль отыгрывает рост нефти и возобновление контактов США и Китая

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Нефть растёт на ожиданиях саммита G20

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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

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Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в США

Financial One02:06
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Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Футбол

Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.
Обновлено в 07:32
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие

Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»

На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт

Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Политика

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Возможности работающих в «Сколково» иностранных клиник могут расширить

Иностранные организации, работающие в медицинском кластере в «Сколково», могут получить право закупать лекарства у российских производителей, осуществлять переливание крови и выдавать больничные листы.
Обновлено в 06:21
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика

Полномочия России не ограничиваются проектом резолюции ПАСЕ

Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ограничивает полномочия российской делегации, сообщил глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:36
Футбол

Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в Австрии

Обновлено в 05:20
Транспорт

МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Саша Савельева получила звание «Мама года»

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой - она родила мальчика Леона от Кирилла Сафонова.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии

На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом

Выпускникам российских школ могут разрешить пользоваться интернетом на Едином Государственном экзамене (ЕГЭ), а сами экзамены планируется перевести в электронную форму.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Мария Луговая высказалась о свадьбе со звездой сериала «Кухня»

Обновлено в 07:26
Экономика

АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей

На прошедшем в Мирном Годовом общем собрании акционеров АЛРОСА утвердили сумму дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:01
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

Обновлено в 05:40
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
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