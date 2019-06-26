Энергетика
Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в СШАFinancial One 02:06
Цены на оба сорта обновили в среду максимумы с конца мая. По мнению аналитиков, росту цен в первую очередь поспособствовали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов нефти.
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Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Футбол
Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ
Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.
Обновлено в 07:32
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Армия и оружие
Новую разведывательную машину СБРМ представили на «Армии-2019»
На военно-техническом форуме "Армия-2019" представили новую специальную боевую разведывательную машину с радиолокационной станцией "Фара-ВР".
Обновлено в 06:28
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту
В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Возможности работающих в «Сколково» иностранных клиник могут расширить
Иностранные организации, работающие в медицинском кластере в «Сколково», могут получить право закупать лекарства у российских производителей, осуществлять переливание крови и выдавать больничные листы.
Обновлено в 06:21
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика
Полномочия России не ограничиваются проектом резолюции ПАСЕ
Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не ограничивает полномочия российской делегации, сообщил глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:36
Футбол
Вильена прибыл в расположение ФК «Краснодар» на сбор в Австрии
Обновлено в 05:20
Транспорт
МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой - она родила мальчика Леона от Кирилла Сафонова.
Обновлено вчера в 15:58
Технологии
На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом
Выпускникам российских школ могут разрешить пользоваться интернетом на Едином Государственном экзамене (ЕГЭ), а сами экзамены планируется перевести в электронную форму.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей
На прошедшем в Мирном Годовом общем собрании акционеров АЛРОСА утвердили сумму дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38