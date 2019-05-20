Цены на нефть растут из-за планов ОПЕК продолжить сокращение добычиFinancial One вчера в 02:31

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что между ОПЕК и союзниками существует консенсус относительно "мягкого" сокращения запасов нефти, но они будут по-прежнему реагировать на потребности "нестабильного рынка".

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авто Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.

Политика Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.

Шоу-бизнес Влад Топалов: «Сын страшно бесит» Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.

Здоровье Россияне рассказали, каких врачей больше всего не хватает в стране Общероссийский народный фронт провел опрос среди россиян, определив, каких врачей больше всего не хватает в стране.

Общество Москвичи смогут оплачивать счета за ЖКУ со смартфонов В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Политика В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Осасуна» вернулась в элитный дивизион Испании "Осасуна" в 39-м туре Сегунды на выезде обыграла "Альбасете" и обеспечила себе повышение в классе.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.

Политика Порошенко покинул администрацию президента Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.

Авто Новые ЗИЛ-133 появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Экономика Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.

Происшествия Против замглавы минсельхоза Кубани возбудили уголовное дело Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также начальника управления развития малых форм хозяйствования сельскохозяйственной кооперации данного министерства.

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Культура Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер» Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Политика Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.