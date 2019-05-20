Энергетика
Цены на нефть растут из-за планов ОПЕК продолжить сокращение добычиFinancial One вчера в 02:31
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что между ОПЕК и союзниками существует консенсус относительно "мягкого" сокращения запасов нефти, но они будут по-прежнему реагировать на потребности "нестабильного рынка".
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Нефтезависимые валюты растут из-за нежелания Саудовской Аравии наращивать добычу
Profinance.ruвчера в 09:25
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