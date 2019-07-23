Энергетика

Цены на нефть растут из-за геополитической напряженностиФинмаркет вчера в 07:44

Стоимость фьючерса на WTI на август, торги которым прекращаются в понедельник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,7 (1,26%) - до $56,33 за баррель. На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.
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