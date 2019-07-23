Энергетика
Цены на нефть растут из-за геополитической напряженностиФинмаркет вчера в 07:44
Стоимость фьючерса на WTI на август, торги которым прекращаются в понедельник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,7 (1,26%) - до $56,33 за баррель. На прошлой неделе нефть Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.
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Спасавший детей из горящей палатки под Хабаровском мальчик впал в кому
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Новый седан Genesis G80 тестируют возле Нюрбургринга
Новая генерация седана Genesis G80 продемонстрирует на себе эволюцию актуального дизайна с новыми элементами, уже опробованными на другой модели – G70.
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Армия и оружие
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Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
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Экономика
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
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Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
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Daimler разработал аппаратный криптокошелек для автомобилей
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
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Общество
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
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Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Общество
В Сети появился самый короткий тест на IQ
В Сети опубликован самый короткий IQ-тест, который состоит всего из трех математических задачек.
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Робота «Федора» доставили на Байконур
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Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Адыгее
Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в ауле Панахес в Адыгее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
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Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
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«Дружба» работает в штатном режиме
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" - самый западный в "Транснефти", расположен вблизи границы с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
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Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистий для ополченцев Донбасса
Всего 21 июля в ДНР зафиксировали семь нарушений. Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.
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