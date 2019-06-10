Энергетика
Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37
Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
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Экономика
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Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Наука
В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет
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В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
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Транспорт
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 04:54
Политика
Иран не увидел необходимости в С-400
Иран не планирует приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».
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В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
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Авто
Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
Сельские медучреждения Бурятии получили новый санитарный транспорт
Сегодня, 10 июня, Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от нового санитарного транспорта главным врачам шести медицинских учреждений районов республики.
Обновлено в 04:52
Экономика
ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 года
Центральную кольцевую автодорогу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 03:35
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В понедельник состоялся съезд "Батькивщины", на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 04:45
Политика
СБУ усилила контроль за въезжающими с Украины в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Обновлено в 04:43
Космос
Жители 70 стран выберут имена планетным системам
Около 70 звездных систем получат названия, которые подберут жители разных стран мира.
Обновлено 08 июня в 21:32
Армия и оружие
Линейный корабль «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге
Парад ВМФ России пройдет между Благовещенским и Троицким мостами в Петербурге и в акватории Кронштадтского рейда.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
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Здоровье
Академику Евгению Чазову исполнилось 90 лет
Родоначальник современной отечественной кардиологии академик Евгений Чазов отмечает 90-летний юбилей.
Обновлено в 03:24
Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Общество
В России ужесточили штрафы за кражу электричества
Закон увеличивает штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено в 05:10
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Космос
На Восточном вскоре начнут строить второй стартовый стол
Уже будущей осенью начнутся работы по строительству второго стартового стола на космодроме Восточный, сообщает 9 июня ТАСС.
Обновлено 08 июня в 23:37
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04