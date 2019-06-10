Энергетика

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 10 июня в 12:01 MSK составил $63.26 за баррель

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Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

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Financial One02:54
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Другой высокопоставленный источник, с которым побеседовали журналисты индийского издания, говорит, что отказ от закупок С-400 на конечном этапе «вызовет раздражение у русских».
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Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
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«С целью недопущения обострения ситуации в Кишинёве, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, временно усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдавию через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан России», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
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Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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