Энергетика

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

Росбалт02:37

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Интересант02:00

Фьючерс на сырую нефть Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 7 июня составил $63.29 за баррель

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Московский Комсомолец01:14

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Нефть дорожает на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

ПРАЙМ01:26

Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии о необходимости продлить сделку ОПЕК+

Financial One02:54
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Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
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Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
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В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

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Утром 10 июня должен был выйти на свободу отбывший 20 суток административного ареста сторонник Алексея Навального Леонид Волков.
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ВСУ несут небоевые потери в Донбассе

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Российские путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников считают, что худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
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Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA

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Президент РФ отправил начальника новосибирской полиции в отставку

В понедельник, 10 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника новосибирской полиции, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Николая Турбовца.
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Эксперты назвали способы избавления от икоты

Если же ситуация длительное время доставляет неудобства, то эксперты рекомендуют попробовать один из нижеперечисленных способов.
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В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова

Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
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Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

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Китайское судно арестовано в японских водах

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Обновлено в 02:55
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В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
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Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

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Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
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Больной экс-футболист «Зенита» Риксен встретится с фанатами в последний раз

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Украина усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усиленно контрразведывательную режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан РФ»,— заявили в СБУ.
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
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"В Волге в районе дамбы около Императорского моста утонули двое граждан Египта - студенты второго курса УлГУ медицинского факультета 1997 и 1998 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
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Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 17:39
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Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
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