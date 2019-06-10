Энергетика
Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37
Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:44, Ашберн
Единоборства
Головкин выиграл нокаутом бой против Роллса
Обновлено вчера в 00:53
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть хоть весь мир отвернется. Ничего страшного»
Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Происшествия
У автовокзала в Уфе мужчина расстрелял знакомого из-за денег
Стрельба у автовокзала произошла в Уфе. Сообщается, что 25-летний мужчина застрелил своего знакомого из-за долга.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Леонида Волкова после 20 суток ареста снова доставили в полицию
Утром 10 июня должен был выйти на свободу отбывший 20 суток административного ареста сторонник Алексея Навального Леонид Волков.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
ВСУ несут небоевые потери в Донбассе
Обновлено вчера в 13:59
Путешествия
Российские путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников считают, что худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено в 00:48
Теннис
Касаткина опустилась на восемь позиций в рейтинге WTA
Обновлено в 01:37
Политика
Президент РФ отправил начальника новосибирской полиции в отставку
В понедельник, 10 июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника новосибирской полиции, заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Николая Турбовца.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Эксперты назвали способы избавления от икоты
Если же ситуация длительное время доставляет неудобства, то эксперты рекомендуют попробовать один из нижеперечисленных способов.
Обновлено в 01:16
Общество
В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Игры
Е3 2019: Dying Light 2 поступит в продажу весной 2020 года
Обновлено в 04:21
Происшествия
Китайское судно арестовано в японских водах
Китайское рыболовецкое судно, добывавшее тунца, остановлено в японской исключительной экономической зоне.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Украина усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами
«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усиленно контрразведывательную режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан РФ»,— заявили в СБУ.
Обновлено в 04:30
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Двое студентов из Египта утонули в Ульяновске
"В Волге в районе дамбы около Императорского моста утонули двое граждан Египта - студенты второго курса УлГУ медицинского факультета 1997 и 1998 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:52
Автоспорт
В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо
Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22