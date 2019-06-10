Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

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