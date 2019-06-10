Энергетика

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Нефть восстанавливается медленно, но верно

REGNUM05:45

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 10 июня в 12:01 MSK составил $63.26 за баррель

АК&М05:04

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Интересант02:00

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

Росбалт02:37

Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель

Московский Комсомолец01:14

Цены на нефть растут

RT на русском01:09

Во второй половине дня цена Brent удержится выше $64

ПРАЙМ06:36
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Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Обновлено в 06:19
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Происшествия

После обысков в Крыму задержали 8 человек

После обысков, которые проводили силовики в домах крымских татар в разных городах республики, были задержаны 8 человек.
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Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

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Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено дело о беспорядках в сквере

Обновлено в 07:00
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Энергетика

Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель

Весной 2019 года на фоне обострения противостояния США и Ирана мировые цены на нефть заметно выросли, 25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув на максимуме отметки $75,6.
Обновлено в 05:54
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Политика

СБУ усилила контроль за «радикальными» россиянами на въезде в Молдавию

«В настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан Российской Федерации», — заявили в СБУ.
Обновлено в 05:58
Игры

В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox

Представители Microsoft в ходе выступления на выставке Electronic Entertainment Expo рассказали, что консоль будет в четыре раза мощнее и производительнее, чем Xbox One.
Обновлено в 02:36
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Текслер предложил Конюхову стать амбассадором Челябинской области

Обновлено в 05:08
Общество

Комплект газет в поддержку Голунова продают в Сети за 15 тысяч рублей

На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 06:42
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
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Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика тайно вышла замуж и готовится к родам

Появление на торжественном открытии 30-го фестиваля «Кинотавр» Валерии Гай Германики с большим животом и под руку с мужем стало настоящей сенсацией.
Обновлено в 01:00
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Япония арестовала китайское судно

Китайское рыболовецкое судно было арестовано в исключительной экономической зоне Японии в 137 км к западу от архипелага Огасавара.
Обновлено в 06:27
Политика

YouTube заблокировал оскорбляющие герб России видео

Видеохостинг YouTube заблокировал ролики лидеров бандформирований и экстремистских организаций, в которых проявляется неуважение к гербу России.
Обновлено в 06:46
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В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
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