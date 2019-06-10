Энергетика
Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт 02:37
Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Армия и оружие
Разведение сил в Станице Луганской не состоится
Следующая попытка провести разведение сил произойдет в понедельник 16 июня.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Экономика
Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%
Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:14
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В офис проекта «Сноб» проник неизвестный, который полностью разгромил редакцию.
Обновлено в 06:51
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Теннис
Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма
В понедельник, 10 июня, стало известно, что в Петербург на парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, придёт корабль «Василь Быков», базирующийся в Севастополе.
Обновлено в 08:35
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Музыка
Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»
Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между знаменитостями произошел конфликт прямо в ходе премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 10:11
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Черчесов высказался о сборной Кипра
Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
Обновлено в 08:45
Музыка
Рэпер из Geto Boys умер от рака
Обновлено в 04:24
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Экономика
ПФР реализует технологию автоматического определения бедных
Пенсионный фонд России в 8 регионах апробирует автоматическую технологию выявления граждан, проживающих за чертой бедности, в рамках реализации задачи по снижению числа таких россиян к 2024 году.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Отделался трещиной на стекле. Смартфон упал с высоты 31 540 метров и остался в рабочем состоянии
Официальные представители компании заявляют, что смартфон Vivo iQOO подняли при помощи водородного аэростата на высоту 31 540 метров, где была зафиксирована температура -56 °C. После чего смартфон сбросили с этой высоты и отправили в свободное падение обратно.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22