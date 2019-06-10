Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт вчера в 08:20

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Взгляд.ру02:41

Нефть Brent подорожала до $62,5 за баррель

Интерфакс01:34

Нефть дорожает, Brent закрепилась выше $62 за баррель

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением

Банки.ру01:01

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,43 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Нефтяной рынок «качнул» Трамп

REGNUM00:16
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров

Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Политика

Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты

Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией

Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Врачи назвали псевдополезные продукты

Замороженная рыба в супермаркетах зачастую продается с большим содержанием триполифосфата натрия: эти соли накапливаются в организме человека и могут вызвать повышение артериального давления.
Обновлено в 04:25
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Технологии

Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Длительный полет чреват обострением тромбофлебита.
Обновлено в 01:00
Политика

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Массовую драку школьников со стрельбой в Чечне проверяет СК

Обновлено в 04:31
Политика

Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков

На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Авто

В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов

В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Общество

Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска

Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Десантирование с Ми-8: девушки-курсанты Краснодарского училища приступили к сдаче зачетов

Обновлено в 03:25
Общество

МЧС проверило все детские лагеря

Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью

В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Футбол

Фернандо Риксен не собирается делать эвтаназию

Обновлено в 04:15
Политика

Стало известно, сколько получает спикер Зеленского

Оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38,7 тыс. рублей).
Обновлено в 02:21
Футбол

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
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