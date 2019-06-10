Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт вчера в 08:20
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В хабаровском заповеднике плюшевый медведь помог задержать браконьеров
Инспекторы заповедника "Большехехцирский" для задержания браконьеров на территории охранной зоны использовали плюшевого медведя, снабженного радиостанцией.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Названы регионы, где сильнее всего вырастут зарплаты
Эксперты Института социально-экономических исследований пришли к выводу, что в ближайшие пару лет ожидается небольшой экономический спад, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией
Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Врачи назвали псевдополезные продукты
Замороженная рыба в супермаркетах зачастую продается с большим содержанием триполифосфата натрия: эти соли накапливаются в организме человека и могут вызвать повышение артериального давления.
Обновлено в 04:25
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Технологии
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Длительный полет чреват обострением тромбофлебита.
Обновлено в 01:00
Политика
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Политика
Умер депутат Заксобрания Петербурга Павел Зеленков
На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Авто
В России с 1 июля запретили ввоз праворульных микроавтобусов
В России установили запрет с 1 июля на ввоз на территорию страны импортных праворульных машин с 8 и более посадочными местами.
Обновлено в 02:10
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Десантирование с Ми-8: девушки-курсанты Краснодарского училища приступили к сдаче зачетов
Обновлено в 03:25
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Футбол
Фернандо Риксен не собирается делать эвтаназию
Обновлено в 04:15
Политика
Стало известно, сколько получает спикер Зеленского
Оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38,7 тыс. рублей).
Обновлено в 02:21
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00