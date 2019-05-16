Энергетика
Цены на нефть растут, Brent превысила $72 за баррельРосбалт 02:28
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Здоровье
В России в прошлом году 19 человек заразили ВИЧ при оказании медпомощи
В прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи.
Обновлено в 05:09
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV
В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма
Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Музыка
Мадридский суд признал Шакиру невиновной по делу о плагиате
С обвинениями в адрес певицы выступал кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, утверждавший, что в одном из своих треков она воспроизвела часть написанной им песни Суд в Мадриде признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинял кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Авто
В России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери
17-летняя девушка отметила, что часто советуется с родительницей, но не всегда прислушивается к ней.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Общество
Ведомство Гущина пригрозило уголовной ответственностью за изъятие предметов со старинной дороги
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия разместил на своем сайте официальное предупреждение — напоминание о том, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов может повлечь административную или уголовную ответственность.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова показала новый дом на Кипре
В доме начался капитальный ремонт, и Агибалова ожидала переехать в новое жилье только летом.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25