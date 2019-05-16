Энергетика

Цены на нефть растут, Brent превысила $72 за баррельРосбалт 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на данные об увеличении запасов нефти в США.
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Почему Саудовской Аравии больше не нужны высокие цены на нефть

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Нефть дорожает на опасениях снижения добычи на Ближнем Востоке

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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $72 за баррель

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Нефть дорожает уже на 1,8% на опасениях вокруг поставок с Ближнего Востока

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Рынок нефти продолжает расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Восток

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Цены на нефть марки Brent увеличились до $72,18 за баррель

Московский Комсомолец01:25

Цена нефти Brent приблизилась к $71 за баррель

Интерфакс14 мая в 11:28
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
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Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Авто

Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47
Авто

Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей

Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Музыка

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Отец Джоди Фостер умер в нищете

Обновлено в 14:37
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Порошенко удалось договориться с ЕС о продлении санкций к РФ

Договориться о продлении в июне европейских санкций против России удалось во время визита в Брюссель действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими ДФС

Обновлено в 09:24
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Баскетбол

ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.
Обновлено в 17:10
Общество

Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Экономика

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.
Обновлено в 15:35
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Общество

Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

Трамп надеется, что США не будут воевать с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что Соединённые Штаты не будут воевать с Ираном.
Обновлено в 16:59
Футбол

Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая

Обновлено в 13:32
Кино

Вышел трейлер драмы «Дылда» Кантемира Балагова

Обновлено вчера в 06:35
Единоборства

Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental

Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
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