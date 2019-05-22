Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в СШАФинмаркет 01:08

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, показали, что рост запасов на этой неделе составил 2,4 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,6 млн баррелей.

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

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