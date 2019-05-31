Энергетика
Цены на нефть продолжают падениеМир новостей 05:16
На торгах в понедельник баррель нефти марки Brent с поставкой в августе подешевел почти на 2,5% до немногим менее 61 доллара. Отмечается, что в последний раз цены на чёрное золото опускались ниже текущего уровня в феврале 2019 года. Стремительное падение нефтяных котировок началось в мае.
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