Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррельИзвестия вчера в 15:05
Цена июльских фьючерсов на WTI снижается на 4,63%, до $53,97 за баррель. По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%. Ее цена составила $61,95 за баррель, передает ТАСС.
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Цены на нефть продолжают падение. Марка Brent с начала недели подешевела более чем на 5%
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