Энергетика

Цены на нефть продолжают падениеНациональная служба новостей вчера в 14:44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 на бирже в Лондоне снизилась до $61,95 за баррель, передает ТАСС.
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Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:11

Цена на нефть серьезно упала за последние часы

Эхо Москвы04:02

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:05

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАССвчера в 14:53

Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолецвчера в 05:31

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалтвчера в 03:15

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ruвчера в 13:49
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Обновлено в 10:29
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Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов

Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Обновлено в 09:35
Футбол

Камболов стал лучшим в РПЛ по отборам

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал лучшим в минувшем сезоне чемпионата России по совершенным отборам.
Обновлено в 08:32
Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

Обновлено в 08:04
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков

За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.
Обновлено в 10:00
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Спорт

Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки

Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.
Обновлено в 05:23
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено 30 мая в 21:27
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Автоавария с участием автобуса произошла в субботу в Тарумовском районе Дагестана, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Обновлено в 10:43
Здоровье

В Роспотребнадзоре опровергли слова врача Толоконской о пользе клещей

Ранее заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено в 07:35
Общество

Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

Обновлено в 09:04
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