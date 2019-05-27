Энергетика
Цены на нефть продолжают падениеExpert.ru 05:34
Цены на нефть 27 мая показывают слабую отрицательную динамику, о чем свидетельствуют данные торгов на биржах Азии. Прошлую неделю нефть завершила рекордным с начала года падением.
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Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Энергетика
Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти
Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.
Обновлено в 05:51
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Камеры научат ловить водителей, лишенных прав
Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Лунная золотая лихорадка вот-вот начнется
Предполагается, что грядет начало новой лунной золотой лихорадки, и Луна послужит ранним испытательным стендом.
Обновлено 25 мая в 04:25
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Представлены Razer Blade Studio Edition — ноутбуки не для игр
Компания Razer сегодня неожиданно представила новые модификации своих ноутбуков Blade. Новые версии называются Studio Edition.
Обновлено в 05:10
Авто
BMW представила новую переднеприводную 1 Series
В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами – 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).
Обновлено в 04:01
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Советник украинского лидера по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала снимок из ванной
Настя Каменских опубликовала в аккаунте в соцсети Instagram черно-белый снимок, на котором она с мечтательной улыбкой позирует, сидя на бортике ванны в атласном халате.
Обновлено в 05:21