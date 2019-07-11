Энергетика
Цены на нефть пробили $67 за баррельГазета.Ru вчера в 14:14
Баррель смеси Brent 11 июля 2019 года превысил отметку в $67. За торговый день цена за баррель североморской марки поднималась до $67,5.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Обновлено в 13:19
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Кино
В экранизации Mortal Kombat впервые покажут «фаталити»
Обновлено в 12:02
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Общество
Кировский депутат написал заявление за мем про него
Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».
Обновлено в 06:46
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Политика
Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти
Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Кино
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе.
Обновлено в 12:32
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42