Баррель смеси Brent 11 июля 2019 года превысил отметку в $67. За торговый день цена за баррель североморской марки поднималась до $67,5.

Цены на нефть пробили $67 за баррель

Шоу-бизнес Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Политика Медведев возродит институт типового проектирования Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.

Общество Кировский депутат написал заявление за мем про него Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки».

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.

Футбол Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм) Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.

Политика Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Кино Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе.