Энергетика

Цены на нефть пробили $67 за баррельГазета.Ru вчера в 14:14

Баррель смеси Brent 11 июля 2019 года превысил отметку в $67. За торговый день цена за баррель североморской марки поднималась до $67,5.
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Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

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Нефть вблизи 6-недельных пиков на фоне шторма в Мексиканском заливе, напряженности на Б.Востоке

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Цена на нефть марки Brent выросла до $66,93 за баррель

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Цены на нефть пробили $67 за баррель

Газета.Ruвчера в 14:14

Нефть Brent подорожала до $66,9 за баррель

Интерфакс01:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
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Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
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Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

Обновлено в 08:39
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На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Политика

Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти

Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
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Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова

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Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

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Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал

Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе.
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Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
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