Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелейТАСС 10:41

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,87 млн баррелей.
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