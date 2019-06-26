Цены на нефть превысили $66 за баррельRT на русском 09:35

26 июня цены на нефть впервые с конца мая превысили $66 за баррель. Эксперты связывают удорожание с рекордным за полгода падением запасов энергосырья в США.

Цены на нефть превысили $66 за баррель

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