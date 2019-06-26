Энергетика
Цены на нефть превысили $66 за баррельRT на русском 09:35
26 июня цены на нефть впервые с конца мая превысили $66 за баррель. Эксперты связывают удорожание с рекордным за полгода падением запасов энергосырья в США.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:33, Вашингтон
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Обновлено в 05:40
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Политика
Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России
Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.
Обновлено в 15:03
Авто
Названа российская стоимость обновленного Land Rover Discovery Sport
Рестайлинговый Land Rover Discovery Sport будет предлагаться с бензиновыми двухлитровыми моторами мощностью 200 и 249 л.с. и дизельным 2,0-литровым агрегатом со 150 или 180-сильной отдачей.
Обновлено в 15:19
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed не заявлен к производству в России
В третьем квартале нынешнего года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Обновлено в 14:00
Транспорт
Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера
Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
Обновлено в 00:45
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с традиционными ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Названы имена причастных к убийству Захарченко сотрудников СБУ
Правоохранительные органы ДНР установили личности сотрудников Службы безопасности Украины, которые принимали непосредственное участие в убийстве первого главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Движение затруднено на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП
Движение автотранспорта затруднено на внешней стороне 40-го км МКАД из-за массового ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Москве арестовали серийного отравителя
Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.
Обновлено в 14:17
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено в 14:32
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Кино
В Оренбурге в 12-й раз пройдет кинофестиваль «Восток&Запад»
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Ксению Собчак раскритиковали в сети за новый образ
Известную российскую журналистку Ксению Собчак раскритиковали в сети за ее новый образ.
Обновлено в 01:42
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «После предательства я лежала пластом»
После предательства лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить.
Обновлено в 08:10