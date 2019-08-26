Энергетика
REGNUMЦены на нефть постепенно восстанавливаются
Сегодня, 27 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,31%. Цена восстанавливается после вчерашнего снижения. Несколько дней она торгуется в диапазоне $57,65 — 61,40 и, скорее всего, там и останется, пока прояснится ситуация между США и Китаем.
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Волатильность на нефтяном рынке, скорее всего, останется повышенной - «Нордеа Банк»
Финмаркетвчера в 05:11
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Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
Гордость Удмуртии, надежный щит России
Деловой квадрат вчера в 07:11
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 13:16
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Известия 24 августа в 12:34
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян
В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru вчера в 21:59
Экономика
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) прорабатывает вывод новейшего пассажирского самолета МС-21 на экспортные рынки, развивая для этого международную лизинговую платформу GTLK Global Business, рассказал журналистам на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Храмагин.
ПРАЙМ вчера в 17:16
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Происшествия
Чеченского прокурора задержали в аэропорту с белым порошком
Во Внуково задержан зампрокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев, брат главы правительства республики Муслима Хучиева.
Европейско-Азиатские новости вчера в 12:04
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета вчера в 14:02
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
В Новосибирске водитель сбил стоящих у киоска людей
REGNUM вчера в 22:55
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM вчера в 03:59
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос»
Имена наставников в новом сезоне проекта "Голос" сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Sputnik Таджикистан 00:03
Наука
Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей
Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 вчера в 05:54
Космос
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости вчера в 10:03
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Единоборства
Тренер Ковалева: «Сергей готов к бою с Альваресом. Он все доказал тем, кто его списал»
Тренер Сергея Ковалева Бадди Макгирт отметил, что российский боксер готов выйти на бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 21:34
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Пушков усомнился в словах Порошенко о флаге Украины над Донецком
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Российская газета вчера в 20:34
Происшествия
Офицер утонул в реке при задержании браконьеров на Камчатке
На Камчатке во время преследования браконьеров погиб полицейский. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
РЕН ТВ вчера в 23:29
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Известия вчера в 08:52