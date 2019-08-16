Энергетика
Цены на нефть пошли в рост после сниженияNews.ru вчера в 01:10
Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в шестом туре РПЛ
Обновлено в 09:10
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Кино
Syfy закрыл «Криптон» и отказался от планов на «Лобо»
Возможно, кто-то выкупит сериал Спустя всего несколько дней после выхода последней серии второго сезона «Криптона» стало известно, что канал Syfy решил закрыть сериал, повествующий о деде Супермена Сег-Эле, вынужденном без каких-либо сверхспособностей спасать планету от генерала Зода, Брейниака, Думсдэя и других угроз.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Вашингтон подставил сирийских курдов
Курдские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии под покровительством США, в очередной раз стали «разменной монетой» в геополитических играх Вашингтона.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака
Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США
Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России
Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Возросло число жертв пожара в одесском отеле
До девяти человек увеличилось число погибших в результате пожара в гостинице в украинском городе Одессе.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Обновлено вчера в 09:35
Музыка
Николай Басков опубликовал видео с Владимиром Зеленским
Обновлено в 07:16