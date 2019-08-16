Энергетика

Цены на нефть пошли в рост после сниженияNews.ru вчера в 01:10

Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.
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«Быки» перетянули одеяло на себя

Finam.Ruвчера в 03:12

Надежда на прогресс в торговых переговорах. Цены на нефть восстанавливаются

Neftegaz.ruвчера в 05:52

Нефть подорожала на ослаблении опасений трейдеров

Взгляд.рувчера в 02:08

Нефть «подбодрила» статистика из США

REGNUMвчера в 08:52

Стоимость Brent поднялась выше $59 за баррель

DP.RUвчера в 02:01

Цены на нефть пошли в рост после снижения

News.ruвчера в 01:10

Цены на нефть перешли к росту после двух дней снижения

ПРАЙМвчера в 00:49
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«Крылья Советов» обыграли «Урал» в шестом туре РПЛ

Обновлено в 09:10
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Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

Обновлено в 08:50
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Путин присвоил звание Героев России пилотам А321

Обновлено вчера в 08:55
Кино

Syfy закрыл «Криптон» и отказался от планов на «Лобо»

Возможно, кто-то выкупит сериал Спустя всего несколько дней после выхода последней серии второго сезона «Криптона» стало известно, что канал Syfy решил закрыть сериал, повествующий о деде Супермена Сег-Эле, вынужденном без каких-либо сверхспособностей спасать планету от генерала Зода, Брейниака, Думсдэя и других угроз.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Перми автобус врезался в здание

В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 09:16
Политика

В центре Москвы проходят одиночные пикеты за свободные выборы

Обновлено в 08:00
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 05:36
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Обновлено в 04:39
Происшествия

Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321

В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Вашингтон подставил сирийских курдов

Курдские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии под покровительством США, в очередной раз стали «разменной монетой» в геополитических играх Вашингтона.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Футбол

«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака

Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Американские СМИ написали об игнорировании российского самолета-разведчика над США

Над американским Средним Западом пролетел российский самолет-разведчик, и никто на этот счет не предпринял никаких действий, пишет американский журнал Time.
Обновлено в 09:33
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Возросло число жертв пожара в одесском отеле

До девяти человек увеличилось число погибших в результате пожара в гостинице в украинском городе Одессе.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты

Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Последний год оказался не самым успешным для производителя видеокарт NVIDIA.
Обновлено в 07:19
Авто

УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями

На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Общество

Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри

Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

Обновлено вчера в 09:35
Музыка

Николай Басков опубликовал видео с Владимиром Зеленским

Обновлено в 07:16
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