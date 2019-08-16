Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.

Цены на нефть пошли в рост после снижения

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