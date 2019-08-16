Энергетика

Цены на нефть пошли в рост после сниженияNews.ru вчера в 01:10

Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.
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Подробнее о событии

Рост цен на нефть затухает на данных по буровой активности в США

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Нефть «подбодрила» статистика из США

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Стоимость Brent поднялась выше $59 за баррель

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«Быки» перетянули одеяло на себя

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Цены на нефть пошли в рост после снижения

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Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Политика

Около 4 тысяч человек пришли на согласованную акцию в Москве

«В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тыс. человек», — заявили в полиции.
Обновлено в 05:58
Авто

BMW Vision M Next презентовали в США

Серийные авто будут выпущены только в 2023 году, под капотом стоит 2,0 литровый мотор в 600 л.с. До сотни суперкар разгоняется за 3 секунды.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Здоровье

В Крыму создают дополнительные «вакцинальные бригады»

"Бригады будут выезжать в сельские и поселковые амбулатории, чтобы людям не пришлось ехать в центральные больницы", – добавила Листопад.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания

Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты

Huawei Mate 20X 5G распродали за один час

Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.
Обновлено в 03:29
Общество

Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри

Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Военный вертолет упал во Львовской области

Обновлено в 06:46
Общество

На Сочи обрушился залповый ливень

На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено вчера в 08:58
Кино

Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Авто

Названы 5 легендарных доступных внедорожников

Эксперты назвали пять внедорожников, которые может позволить себе каждый.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Анна Семенович прокомментировала разговоры о своей бисексуальности

Известная российская певица Анна Семенович накануне стала объектом очередных слухов.
Обновлено в 05:58
Футбол

Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку

В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».
Обновлено в 05:50
Музыка

Рок-фестиваль пройдет в Вологде

В рамках рок-фестиваля «Северо-Запад» артисты исполнят современную рок-музыку с целью популяризации ее в Вологде.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре

Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 04:16
Происшествия

На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Политика

Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд

Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М

Военно-воздушные силы Сербии получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
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