Энергетика
Цены на нефть пошли в рост после сниженияNews.ru 01:10
Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Кремль пригласил Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Кремль пригласил на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне главу Белого дома Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, приводит ТАСС слова помощника президента России Юрия Ушакова.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Общество
Беглов посетил сквер в Кузнечном переулке у музея Достоевского
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 16 августа, посетил сквер в Кузнечном переулке у музея Достоевского.
Обновлено в 09:46
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька
Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по прозвищу Огонек, подозреваемого в занятии им высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях
Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова
На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером. Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет.
Обновлено в 06:13
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Кино
Иван Охлобыстин представил свою автобиографию
Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено в 09:41
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Хоккей
Хет-трик Тихонова принес СКА победу над «Витязем»
«Витязь» проиграл СКА (0:3) в товарищеском матче. В составе питерцев трижды отличился Виктор Тихонов.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ
Футболисты "Сочи" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в стартовом матче шестого тура чемпионата России, забив свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 13:07
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Экипаж аварийно севшего самолета А321 попал в базу «Миротворца»
Семь членов экипажа самолета А321, который совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский, внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
Infiniti анонсировала показ нового кроссовера
Новый кроссовер с индексом QX55 появится летом 2020 года. Японская компания планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером.
Обновлено в 10:20
Общество
Минздрав России разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам
Минздрав России разработал для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями.
Обновлено в 10:39