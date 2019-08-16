Энергетика

Цены на нефть пошли в рост после сниженияNews.ru 01:10

Стоимость нефти растёт после снижения в течение двух дней в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рост цен на нефть затухает на данных по буровой активности в США

ПРАЙМ13:17

Нефть «подбодрила» статистика из США

REGNUM08:52

Цены на нефть пошли в рост после снижения

News.ru01:10

Стоимость Brent поднялась выше $59 за баррель

DP.RU02:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика

Кремль пригласил Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

Кремль пригласил на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне главу Белого дома Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, приводит ТАСС слова помощника президента России Юрия Ушакова.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей. Об этом сообщила администрация города, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка

В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом

В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Общество

Беглов посетил сквер в Кузнечном переулке у музея Достоевского

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 16 августа, посетил сквер в Кузнечном переулке у музея Достоевского.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька

Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по прозвищу Огонек, подозреваемого в занятии им высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях

Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Транспортные карты запретят пополнять наличными

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном

Обновлено вчера в 22:07
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Дарья Мороз призналась, что зарабатывала больше Константина Богомолова

На днях актриса вспомнила о семейной жизни с известным режиссером. Дарья Мороз и Константин Богомолов прожили в браке более 8 лет.
Обновлено в 06:13
Культура

Актер Александр Числов госпитализирован в Москве

Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Кино

Иван Охлобыстин представил свою автобиографию

Книгу-автобиографию представил российский актер и писатель Иван Охлобыстин 16 августа.
Обновлено в 09:41
Футбол

Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»

«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Хоккей

Хет-трик Тихонова принес СКА победу над «Витязем»

«Витязь» проиграл СКА (0:3) в товарищеском матче. В составе питерцев трижды отличился Виктор Тихонов.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321

Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ

Футболисты "Сочи" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в стартовом матче шестого тура чемпионата России, забив свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 13:07
Политика

Против главы СБУ возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Экипаж аварийно севшего самолета А321 попал в базу «Миротворца»

Семь членов экипажа самолета А321, который совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский, внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74

Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

Infiniti анонсировала показ нового кроссовера

Новый кроссовер с индексом QX55 появится летом 2020 года. Японская компания планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером.
Обновлено в 10:20
Общество

Минздрав России разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам

Минздрав России разработал для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями.
Обновлено в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное