Энергетика
Цены на нефть подскочили выше $73REGNUM 00:22
Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
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ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
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Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
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Обновлено в 01:31
Авто
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Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
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Хоккей
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Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
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Обновлено вчера в 11:27
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На памятнике Ленину в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи про Москву и Владимира Путина
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Обновлено вчера в 12:36
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В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы.
Обновлено в 01:57
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Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
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Гаджеты
Названы привычки пользователей, убивающие смартфон
Эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя.
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Происшествия
Очередное ЧП с SSJ-100: в Ульяновске у самолета отказала гидросистема
Обновлено 18 мая в 19:01