Энергетика
Цена на нефть марки Brent растётRT на русском 16 июля в 01:00
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,08% — до $66,53 за баррель.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции
Иосифа Пригожина лишили водительских прав во Франции Напомним, Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже более 15 лет.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Жителей Чемодановки начали штрафовать за перекрытие трассы М5
Жителей села Чемодановка, участвовавших в массовом конфликте и перекрытии трассы, начали привлекать к административной ответственности.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед «рейдом российских десантников»
Автор статьи Бартош Велинский отмечает, что если российские десантники «займут остров», то Москва «будет контролировать все Балтийское море».
Обновлено в 02:49
Общество
Спрос на резиновые сапоги вырос из-за холодного лета
Обновлено в 03:25
Общество
«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе
Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Общество
Москвичи могут бесплатно получить психологическую помощь
В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказали, что в год служба помощи предоставляет каждому горожанину пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики.
Обновлено в 03:45
Наука
У растений обнаружен ген, отвечающий за поглощение ими углерода
Ученые из группы Harnessing Plants Initiative, работающей в институте имени Джонаса Салка в городе Сан-Диего, США, обнаружили ген, который отвечает за способность растения поглощать углерод.
Обновлено 15 июля в 05:18
Политика
Путин и Лукашенко остановились на острове Коневец
По пути из Валаама в Санкт-Петербург президенты России и Белоруссии сделали остановку на острове Коневец на западе Ладожского озера.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле
В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.
Обновлено в 03:54
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании
Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Общество
Названы вузы, чьи выпускники-юристы получают самые большие зарплаты
Второе место осталось за МГИМО, юристы-выпускники которого получают в среднем 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Эксперты назвали малоизвестные факты о пенисе
Эксперты обнаружили шесть малоизвестных фактах о половом члене.
Обновлено в 02:58
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Отдельная система призвана вести мониторинг «содержательных» показателей социальных нацпроектов, объяснил другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:00
Политика
Полицейским объяснили, кого надо наказывать за неуважение к власти
Закон о наказании за явное неуважение власти президент подписал весной. Максимальный штраф составляет 300 тысяч рублей.
Обновлено в 03:55
Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49