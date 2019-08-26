Энергетика
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономикиПРАЙМ 01:08
Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по минским соглашениям.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов
Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
Обновлено в 01:53
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
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Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.
Обновлено в 04:19
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Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
Обновлено в 05:15
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
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По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Порошенко пообещал, что над Донецком поднимут флаг Украины
Обновлено в 01:31
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Обновлено в 05:07
Происшествия
Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года
Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
Обновлено в 07:03
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Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье
Ранее ведомство сообщило о вспышке африканской чумы свиней в крестьянском хозяйстве, расположенном в Пограничном районе.
Обновлено в 00:48
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах направить в северные области Сирии сухопутные части армии.
Обновлено в 06:32
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Samsung Galaxy A91 получит быструю 45-ваттную зарядку
Смартфоны Galaxy A91 и Galaxy A90 5G, по слухам, получат дисплей диагональю 6,7 дюймов со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Обновлено в 04:55
Теннис
Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open-2019
В числе фаворитов — россиянин Даниил Медведев, выигравший перед US Open престижные соревнования в Цинциннати.
Обновлено в 06:00