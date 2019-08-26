Энергетика

Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономикиПРАЙМ 01:08

Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на нефть перешли к росту на заявлениях Трампа

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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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