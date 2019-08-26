Цены на нефть после утреннего снижения растут в понедельник днем на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть перешли к росту на заявлениях Трампа

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