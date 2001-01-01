Энергетика
Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу торговой войныFinancial One 12:03
"Обострение торговой войны между США и Китаем представляет собой риск для нефтяных рынков", - сообщили аналитики Bernstein Energy.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Футбол
Неймар обратился к представителям «Барселоны» с предложением
Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В чемпионате Испании он принял участие в 123 матчах, в которых забил 68 мячей.
Обновлено в 11:39
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Минздрав рассказал, почему россияне стали больше выпивать
Россияне стали чаще выпивать из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах, заявили в Минздраве, комментируя опрос ВЦИОМ, согласно которому число непьющих в РФ сократилось с 40% до 33%.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров»
Как сообщает РБК, новая железная дорога должна стать одним из Московских центральных диаметров, который соединит Пушкино с Домодедовом.
Обновлено в 06:05
Финансы
ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России
Напомним, последний опрос ВЦИОМ показал рекордно низкий рейтинг личного доверия президента РФ Владимира Путина — 31,7%. Глава организации Валерий Федоров объяснил это «эффектом черных очков»: острая фаза кризиса закончилась, но реальные доходы не увеличиваются, а надежда на рост благосостояния не оправдалась.
Обновлено в 12:25
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Теннис
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Медики дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено в 05:31
Авто
Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback
Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Культура
Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера
Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:58
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47