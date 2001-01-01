Энергетика

Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу торговой войныFinancial One 12:03

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"Обострение торговой войны между США и Китаем представляет собой риск для нефтяных рынков", - сообщили аналитики Bernstein Energy.
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Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу торговой войны

Financial One12:03

На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и Китаем

REGNUMвчера в 00:14
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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