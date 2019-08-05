Энергетика
Цены на нефть падают из-за торговой войны между США и КитаемFinancial One 02:35
Трамп на прошлой неделе сказал, что с 1 сентября введет 10-процентные тарифы на китайские товары стоимостью $300 миллиардов и может повысить пошлины еще больше, если председатель КНР Си Цзиньпин не поторопиться заключить торговую сделку.
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