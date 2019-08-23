Энергетика
Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинамРосбалт вчера в 10:25
В пятницу Пекин объявил, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд.
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Общество
Минздрав сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России
"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва
В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Общество
Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-АРТ» в первый день
Стало известно, сколько человек посетили фестиваль "Таврида-АРТ" в первый день открытия основной программы в Крыму.
Обновлено вчера в 17:39
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Трамп считает, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".
Обновлено вчера в 23:36
Авто
В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz
Обновлено в 03:00
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на Кубани
В Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Маленькая Аси ждёт помощи
В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Гороскоп на 22 августа: Овны могут стать объектом зависти
Окружающие обратят на вас внимание, готовьтесь стать кумиром или объектом зависти.
Обновлено 21 августа в 19:00
Политика
AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Южнокорейские СМИ: Ан-2 способен обойти современные радары
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:13
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47