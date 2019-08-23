Энергетика

Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинамРосбалт вчера в 10:25

В пятницу Пекин объявил, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд.
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Китай обвалил нефть

Lenta.ruвчера в 13:27

Нефть марки WTI дешевеет после новостей из Китая

News.ruвчера в 09:02

Рынок акций РФ закрыл неделю в минусе на обострении торговой войны США и Китая

ПРАЙМвчера в 12:56

Рынок акций США обвалился после «приказа» Трампа американским компаниям выводить производство из Китая

Вести.Финансвчера в 12:29

Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам

Росбалтвчера в 10:25

Рубль дешевеет на фоне новых санкций Госдепа, очередного витка торговой войны между США и Китаем и падения цен на нефть

Фонтанка.Рувчера в 09:57

Падение курса рубля и цены на нефть. Реакция на новый виток торговой войны Китая и США

ТАССвчера в 13:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

Минздрав сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России

"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва

В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.
Обновлено в 01:00
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
Обновлено в 04:44
Общество

Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-АРТ» в первый день

Стало известно, сколько человек посетили фестиваль "Таврида-АРТ" в первый день открытия основной программы в Крыму.
Обновлено вчера в 17:39
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Трамп считает, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".
Обновлено вчера в 23:36
Авто

В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz

Обновлено в 03:00
Политика

Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам

В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на Кубани

В Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Французский контейнерный перевозчик CGA CGM отказался от Севморпути

Обновлено в 01:10
Здоровье

В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Маленькая Аси ждёт помощи

В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось

Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Обновлено в 02:01
Футбол

Игрок «Фламенго» развил самую высокую скорость в истории футбола

Обновлено в 03:29
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину

Обновлено вчера в 08:19
Общество

Гороскоп на 22 августа: Овны могут стать объектом зависти

Окружающие обратят на вас внимание, готовьтесь стать кумиром или объектом зависти.
Обновлено 21 августа в 19:00
Политика

AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Южнокорейские СМИ: Ан-2 способен обойти современные радары

Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

Кузнецов прокомментировал дисквалификацию из-за кокаина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов прокомментировал решение IIHF дисквалифицировать его на четыре года в связи с положительной допинг-пробой, в которой обнаружили кокаин, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:13
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины

Обновлено в 03:05
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