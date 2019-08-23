Энергетика
Нефть марки WTI дешевеет после новостей из КитаяNews.ru вчера в 09:02
Цена на нефть марки WTI снижается после новостей из Китая о вводе Пекином новых пошлин на товары из США. Как сообщает агентство экономических новостей ПРАЙМ, по состоянию на 15:26 пятницы, 23 августа, цена на WTI снизилась на 3%, до 53,56 долларов за баррель.
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Политика
В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 01:09
Кино
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Дортмундская «Боруссия» победила «Кельн» в матче чемпионата Германии
Обновлено вчера в 16:29
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено вчера в 08:22
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Россия в ООН обвинила США в целенаправленном разрушении ДРСМД
Обновлено 22 августа в 17:30
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
«Победа» не пустила пассажирку на рейс из-за ручной клади
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
ГАЗ намерен перейти на четырёхдневную рабочую неделю
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда»
Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Наука
Скандинавский бронзовый век привлек большое разнообразие мигрантов в Данию
Мигранты, как представляется, прибывали из различных и потенциально отдаленных мест в период беспрецедентного экономического роста в Южной Скандинавии во II тысячелетии до нашей эры.
Обновлено 21 августа в 15:20
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Кино
В Нижнем Тагиле неизвестные продают билеты на бесплатную Ночь кино
Неизвестные лица предлагают жителям Нижнего Тагила купить билеты на бесплатную акцию «Ночь кино», которая пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
Состоялись пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»
Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 01:34
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46