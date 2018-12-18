Экономика

Цены на нефть обвалились вслед за акциями США
Rusvesna.su
вчера в 00:22

Во вторник на фондовом рынке США продолжился обвал, а вслед за ним рухнули цены на нефть.
Rusvesna.suвчера в 00:22

Подробнее о событии

США обвалили цены на нефть

Московский Комсомолецвчера в 00:52

Тотальная распродажа: инвесторы массово избавляются от активов

Вести.Финанс17 декабря в 22:18

Цены на нефть обвалились вслед за акциями США

Rusvesna.suвчера в 00:22
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заинтересованным ведомствам проработать вопрос преференций для новых проектов в Арктике и производителей оборудования для сниженного природного газа (СПГ) до 15 февраля 2019 года.
Обновлено в 00:56
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

Lundin и Gunvor выходят из последнего добычного проекта в России

После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Правила продажи квартир в новостройках ужесточат еще сильнее

Нынешние поправки предполагают, что эта норма распространится на все новостройки.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

В ноябре у жителей РФ стало больше «свободных денег»

Ноябрьский объем «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрем и составил в среднем 23,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Украинский ВТБ не достался никому

Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств «ВТБ Украина».
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено вчера в 08:48
Экономика

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки

Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году

В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено вчера в 06:02
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