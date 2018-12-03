Решение Катара выйти из Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) не вызвало заметной реакции на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть Brent c поставкой в феврале к 11:27 торговались на лондонской бирже ICE по $62,23 за баррель. Рост по отношению к открытию торгов составлял 4,18%.

Цены на нефть никак не отреагировали на решение Катара выйти из ОПЕК

Энергетика Энергетика Выход Катара из ОПЕК не скажется на цене на нефть — эксперт «Скорее всего, выход Катара из ОПЕК незначительно отразится на котировках нефти, так как доля добычи страны была на уровне около 2% от всего объема добычи картеля», — считает Серпенинов.

Энергетика Энергетика Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».

Энергетика Энергетика Добыча газа в России за 2018 год выросла на 5% Объем добычи газа в России за прошедший период 2018 года вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Энергетика Энергетика Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2% Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Энергетика Энергетика «Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020 В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.

Энергетика Энергетика Российскую полярную авиацию хотят перевести на газомоторное топливо Перевод российской полярной авиации на газомоторное топливо сократит издержки бюджета на завоз авиационного керосина в северные регионы и увеличит лётный ресурс самолётов и вертолётов на 30%.

Энергетика Энергетика Предпосылки для Рождественского ралли созданы Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.

Энергетика Энергетика Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Энергетика Энергетика Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.

Энергетика Энергетика Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.

Энергетика Энергетика Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.

Энергетика Энергетика Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.

Энергетика Энергетика На 1% увеличит добычу нефти «ЛУКОЙЛ» в 2019 году В этом году большой вклад в рост добычи уже внесли проекты в Узбекистане С учетом декабрьского решения ОПЕК+ добыча нефти «ЛУКОЙЛа» в 2019 году может вырасти примерно на 1%, сообщил директор компании по рынкам капиталов и M&A Павел Жданов в ходе телефонной конференции.