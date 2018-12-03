Энергетика

Цены на нефть замедлили рост после сообщений о выходе Катара из ОПЕК
Говорит Москва
02:24

WTI дорожала почти на 5% — до показателя 53,47. Сегодня министр по делам энергетики Катара заявил, что страна выходит из ОПЕК с 1 января будущего года.
Говорит Москва02:24

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Цены на нефть никак не отреагировали на решение Катара выйти из ОПЕК

Коммерсантъ04:07

Нефтяные котировки незначительно снизились на фоне сообщений о решении Катара выйти из ОПЕК

Эхо Москвы04:30

Цена на нефть выросла на фоне заявления Катара о выходе из ОПЕК

Фонтанка.Ру03:14

Нефтяной рынок не заметил выхода Катара из ОПЕК

РБК02:43

Цены на нефть замедлили рост на новостях о выходе Катара из ОПЕК

ПРАЙМ02:07

Котировки нефти Brent слабо отреагировали на решение Катара покинуть ОПЕК

ТАСС02:01

Цены на нефть замедлили рост после сообщений о выходе Катара из ОПЕК

Говорит Москва02:24
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Энергетика

Эксперт объяснил решение Катара выйти из ОПЕК

3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил о решении приостановить членство страны в ОПЕК в январе 2019 года.
Обновлено в 07:54
Энергетика

«Газпром»: «Северный поток-2» профинансирован уже на 6 млрд евро

Проект газопровода "Северный поток-2" профинансирован уже на 6 млрд евро, сообщает "Газпром".
Обновлено в 06:40
Энергетика

Россия увеличила экспорт СПГ в страны АТР за 11 месяцев на 29,2%

Центральное диспетчерского управления российского ТЭК отметило, что экспорт сжиженного природного газа в страны Азиатско- Тихоокеанского региона в январе-ноябре 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 06:37
Энергетика

Погрузка на сети РЖД в ноябре выросла на 1,2%

Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2018 г. составила 3 млн 564,6 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.
Обновлено в 07:28
Энергетика

«Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020

В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.
Обновлено в 06:17
Энергетика

Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США

"Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.
Обновлено в 06:58
Энергетика

Российскую полярную авиацию хотят перевести на газомоторное топливо

Перевод российской полярной авиации на газомоторное топливо сократит издержки бюджета на завоз авиационного керосина в северные регионы и увеличит лётный ресурс самолётов и вертолётов на 30%.
Обновлено в 05:51
Энергетика

В Кыргызстане могут резко вырасти цены на бензин и дизтопливо — АНК

Есть опасность, что в следующем году в Кыргызстане могут значительно подорожать горюче-смазочные материалы, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР (АНК).
Обновлено в 06:44
Энергетика

Предпосылки для Рождественского ралли созданы

Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.
Обновлено в 01:50
Энергетика

Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ

В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено в 05:15
Энергетика

Путин: Россия и Саудовская Аравия продлили сокращение нефтедобычи

Владимир Путин рассказал, что на его переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которые он провел на полях саммита G 20 в Буэнос-Айресе, была достигнута договоренность продлить соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Нейронная модель спрогнозировала цену нефти в 2020 году

Созданная Институтом энергетической стратегии самообучающаяся нейронная модель динамики цен на нефть предсказала снижение цены нефти эталонной марки Brent до 50 долларов за баррель до середины 2020 года.
Обновлено в 05:30
Энергетика

Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии

Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.
Обновлено в 06:14
Энергетика

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах

Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
Обновлено в 03:37
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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