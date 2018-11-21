Энергетика
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала накануне
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала наканунеИнтерфакс00:37
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени подорожали на $1,05 (1,68%) - до $63,53 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $62,53 за баррель.
Интерфакс00:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Энергетика
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России
Как указал Баженов, соглашение правительства и нефтяных компаний установило убыточность независимых АЗС, что может привести к их закрытию, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Энергетика
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Обновлено в 14:21
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб
О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть, Э.Набиуллина
Экономика РФ сохраняет зависимость от цены на нефть.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Обновлено в 09:54
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
Рост цен производителей в октябре ускорился до 3,3%
За период с начала года рост цен составил 14,7%. В октябре 2017 годы цены производителей увеличились на 1,2%, за январь-октябрь - на 6,1%.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Япония возобновит закупки иранской нефти
Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35