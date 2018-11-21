Энергетика
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала накануне
Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала наканунеИнтерфакс00:37
Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.
Интерфакс00:37
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Энергетика
Обучение в автошколах может подорожать в 2019 году
Обучение в автошколах может подорожать на 10%. Это объясняют ростом цен на бензин и услуги ЖКХ.
Обновлено в 05:18
Энергетика
«Газпром» сократил инвестиции в «Северный поток-2» на 2018 год
Согласно материалам российского газового холдинга, в 2018 году «Газпром» планирует инвестировать в проект газопровода «Сила Сибири» 219,038 млрд руб. (против 217,988 млрд руб. в прежней версии).
Обновлено в 05:12
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Саудовская Аравия может снова стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 03:54
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Цены на нефтепродукты выросли в октябре на 6,5%
В октябре в России зафиксирован рост цен на нефтепродукты: за месяц они подорожали на 6,5%. Информацию об индексе цен производителей этих и других промышленных товаров публикует Росстат.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Набиуллина назвала цены на нефть существенным риском для России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала цены на нефть "существенным фактором риска, за которым мы пристально следим".
Обновлено в 05:15
Энергетика
Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика
Двое читинцев записали песню про высокие цены на бензин
Аналитики связали этот рост с повышением цен на оптовом рынке.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика
Ижорские заводы изготовят спецоборудование для Омского НПЗ
«Газпром нефть» продолжает масштабную модернизацию на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Программа стартовала восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Энергетика
Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
В Ашхабаде открылись форум OGT-2018 и нефтегазовая выставка
В Торгово-промышленной плате (ТПП) Туркменистана 20 ноября открылись 23-я Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018» (OGT-2018)и профильная выставка.
Обновлено в 04:32
Энергетика
В Югре в этом году наблюдается рост добычи нефти
Впервые с 2008 года в ХМАО отмечается рост добычи нефти.
Обновлено вчера в 20:47
Энергетика
Эксперты: нефтяники компенсируют только 77-89% убытков НПЗ из-за заморозки цен на топливо
Нефтяные компании смогут компенсировать за счет демпфирующего механизма (механизм, который с 1 января 2019 года будет компенсировать нефтяникам часть упущенной прибыли от экспорта нефтепродуктов) только 77-89% убытков своих нефтеперерабатывающих заводов из-за заморозки до 31 марта цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:05