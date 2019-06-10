Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррельНовые Известия вчера в 08:23

Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.

Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.

Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель

Общество Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.

Политика Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.

Экономика AliExpress сократит время доставки для всех товаров дешевле 150 рублей Торговая площадка AliExpress начала тестировать быструю доставку в Россию товаров стоимостью до 150 рублей.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Экономика Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры» Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком обращался к России с предложением радикально поменять внешнеполитический курс Молдавии.

Футбол Руслан Пименов: Головин забыл, что он стоит 30 миллионов евро Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов в интервью Сергею Астахову с восторгом рассказал об успехах Юрия Семина и его превосходстве над молодыми тренерами, желании видеть сильный "Спартак" и закономерном чемпионстве "Зенита".

Политика Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.

Баскетбол В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок» В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.

Армия и оружие Новый танковый полк развернут на Смоленщине По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.

Авто Газонокосилка Honda установила очередной рекорд скорости Газонокосилка Honda Mean Mower попала в книгу рекордов Гиннеса, разогнавшись с места до 100 миль в час (161 км/час) за 6,29 секунды.

Экономика Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат Как ожидается, лидерами по росту реальной зарплаты станут Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента) и Псковская область (5 процентов).

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Общество На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства РФ опубликована концепция нового КоАП.

Экономика Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.

Происшествия В Чечне проверяют информацию о драке со стрельбой в одной из школ «СУ СКР по Чеченской Республике организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Политика МИД Украины: суда заставят Россию начать переговоры Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону сесть за стол переговоров.