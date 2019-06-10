Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррельНовые Известия 08:23
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
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Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.
— Александр Новак, российский политикВедомости 08:42
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Саудовский министр пообещал не допустить падение цены на нефть ниже $40 за баррель
Rambler News Service06:41
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