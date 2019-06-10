Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррельНовые Известия 08:23

Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.

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