Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10
25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.
— Александр Новак, российский политикВедомости 08:42
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Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Теннис
Гаспарян одолела Кужмову на старте турнира в Хертогенбосхе
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»
Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Автоспорт
Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Экономика
Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5%
Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.
Обновлено в 09:46
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 16:21
Здоровье
В Бурятии в Селенге обнаружено много аммиака
Озеро Котокель возле села Черемушки не соответствует уровню окраски, содержанию аммиака и железа.
Обновлено в 02:03
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Компания INOI представила лимитированную серию смартфонов
Обновлено в 09:04
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В офис проекта «Сноб» проник неизвестный, который полностью разгромил редакцию.
Обновлено в 06:51
Музыка
Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»
Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между знаменитостями произошел конфликт прямо в ходе премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 10:11
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).
Обновлено в 08:27
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19