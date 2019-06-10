Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Происшествия В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир» Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.

Автоспорт Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Политика Глава белорусского МВД ушел в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.

Экономика Российские авиакомпании в мае увеличили перевозки пассажиров на 11,5% Российские авиакомпании в мае 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,5%, до 10,54 млн по сравнению с показателем годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.

Авто Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.

Здоровье В Бурятии в Селенге обнаружено много аммиака Озеро Котокель возле села Черемушки не соответствует уровню окраски, содержанию аммиака и железа.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Общество Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В офис проекта «Сноб» проник неизвестный, который полностью разгромил редакцию.

Музыка Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ» Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между знаменитостями произошел конфликт прямо в ходе премии "Муз-ТВ".

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Происшествия ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.