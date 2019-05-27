Энергетика

Цены на нефть марки Brent упали ниже 67 долларов за баррельРИА Новости 07:53

По состоянию на 14.27 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,75% - до 66,78 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,74%, до 57,52 доллара.
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