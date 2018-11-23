Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррельRT на русском23 ноября в 10:06
Цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже отметки $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском23 ноября в 10:06
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Энергетика
Brent подорожала до $60 после обвала на 11%
Стоимость фьючерса на североморскую смесь марки Brent с поставкой в январе 2019 году выросла на 2,2%, достигнув $60,15 за баррель после снижения на 11% за всю прошлую неделю.
Обновлено в 04:41
Энергетика
Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин в 2019 году
В 2019 году розничная цена бензина может увеличиться из-за повышения акцизов на топливо.
Обновлено в 05:24
Энергетика
На Колыме поставлен рекорд по золотодобыче
Обновлено в 04:20
Энергетика
«Ямал СПГ» провел первую перевалку СПГ борт-в-борт в Норвегии
"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщает "НОВАТЭК".
Обновлено в 04:39
Энергетика
Нефтяные аппетиты Минска растут
Весь импорт нефтепродуктов обошёлся в $1,09 млрд, при этом средняя цена тонны поставок выросла до $405,6 — почти на четверть (+24,2%).
Обновлено в 05:38
Энергетика
Керченский кризис обваливает рубль и рынок акций
После воскресного инцидента в Керченском проливе доллар США утром на валютном рынке Московской биржи прибавляет 0,5 рубля, несмотря на растущие в пределах 1,5% цены на нефть.
Обновлено в 05:30
Энергетика
Штаты спокойно переживут падение цен на нефть
Американская экономика создавала рабочие места неплохими темпами, но в таких нефтяных штатах как Техас и Северная Дакота быстро росла безработица.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено вчера в 09:14
Энергетика
На Киринском месторождении обустроят еще пять скважин
«Газпром» ищет подрядчика, который построит «под ключ» еще пять эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Сечин обжаловал поставки нефти из Венесуэлы Мадуро
Глава российской нефтяной корпорации "Роснефть" Игорь Сечин совершил неанонсированный визит в Венесуэлу, где пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти из Венесуэлы.
Обновлено в 04:25
Энергетика
Почему в Якутии бензин становится «золотым»
Повышение цен у топливоснабжающего флагмана республики — «Саханефтегазсбыта», на которое в обязательном порядке реагируют все остальные игроки бензинового рынка Якутии, как правило, происходит три раза в год на 1–2%.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено 24 ноября в 02:02
Энергетика
На ТКНПЗ планируется очередной этап модернизации производства
На ТКНПЗ планируется построить ряд новых установок для расширения линейки производимых комплексом продукции.
Обновлено в 02:59
Энергетика
На Украине опять вырастут цены на газ
Новый министр финансов Украины Оксана Маркарова анонсировала новое повышение цен на газ для населения.
Обновлено 23 ноября в 07:16