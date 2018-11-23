Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов пятницы, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новостивчера в 11:14
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Энергетика
На рынке нефти сформировался «смертельный крест»
На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался "смертельный крест", пишет Блумберг.
Обновлено в 00:12
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
Обновлено вчера в 21:03
Энергетика
Россия обошла Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти
Среднесуточная добыча нефти в России достигла в сентября 10,64 млн баррелей, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области
Обновлено вчера в 21:01
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
BP начала добычу нефти на проекте Clair Ridge в Северном море
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика
Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым
По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Танкеры Ямал СПГ перекачивают груз на севере Норвегии
С начала запуска Ямал СПГ на севере России танкеры арктического класса доставляют грузы в Британию, Бельгию или Нидерланды, где они либо разгружают, либо перекачивают СПГ.
Обновлено вчера в 05:37
Энергетика
Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр
Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.
Обновлено вчера в 04:43
Энергетика
Каким автозаправкам в Петербурге угрожает закрытие
Каким автозаправкам в Петербурге грозит закрытие, а какие собираются править на топливном рынке, выясняла "Мойка78".
Обновлено вчера в 10:37