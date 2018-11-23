Мировые цены на нефть продолжают падать в ходе торгов пятницы, при этом цена на нефть марки Brent впервые с 27 октября 2017 года опустилась ниже 59 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

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