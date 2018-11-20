Январские контракты на американскую нефть WTI падают в цене более чем на 3% до $54.12 за баррель. Минимальное значение дня $53.63 за баррель. Это новый минимум более чем за 13 месяцев.

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Энергетика Энергетика Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.

Энергетика Энергетика Саудовская Аравия прогнозирует слабый спрос на нефть в январе Саудовская Аравия ожидает слабый спрос на нефть в начале следующего года и будет реагировать соответствующим образом, сообщил в четверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Энергетика Энергетика Рубль продолжил игнорировать падение цен на нефть. Акции выросли

Энергетика Энергетика В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.

Энергетика Энергетика Минэнерго ожидает роста энергопотребления в отопительный сезон на 2,2% Министерство энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в предстоящий осенне-зимний период на 2,2%, заявил глава ведомства Александр Новак в ходе заседания правительства.

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Энергетика Энергетика Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.

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