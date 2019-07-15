Энергетика
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торговЭхо Москвы 01:45
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов. На лондонской бирже сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели до 66, 5 долларов за баррель. В воскресенье из-за тропического шторма Барри приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
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Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
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Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:55
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Задержан главный вор в законе России
В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
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Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
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Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Наука
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
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УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020
УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.
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В Сети умилились нежным снимком Константина Хабенского с дочерью
Ольга Литвинова решила поделиться в личном блоге нежным снимком мужа с трехлетней Сашей.
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Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
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Авто
Hyundai Tucson получит новый двигатель
Атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. может оснащаться механической коробкой или классическим автоматом.
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Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
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Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
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Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
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Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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В России новый Suzuki Jimny пока не продаётся.
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МЧС предупреждает свердловчан о дождях, грозах и сильном ветре
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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55