Энергетика

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торговЭхо Москвы 01:45

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов. На лондонской бирже сентябрьские фьючерсы на Brent подешевели до 66, 5 долларов за баррель. В воскресенье из-за тропического шторма Барри приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе.
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Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

Финмаркет03:29

Нефть дешевеет на слабой статистике из Китая

News.ru02:35

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга

Банки.ру12 июля в 01:07

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Нефть слабо дешевеет на статистике из Китая

ПРАЙМ01:05

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33
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Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни

Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Политика

Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:55
Происшествия

Задержан главный вор в законе России

В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами

32-летнего жителя Татарстана, который вел автобус, перевернувшийся в Архангельском районе Башкирии, задержали.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Наука

На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга

Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Обновлено в 07:08
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Футбол

УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020

УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

В Сети умилились нежным снимком Константина Хабенского с дочерью

Ольга Литвинова решила поделиться в личном блоге нежным снимком мужа с трехлетней Сашей.
Обновлено в 06:20
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Обновлено в 04:41
Авто

Hyundai Tucson получит новый двигатель

Атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. может оснащаться механической коробкой или классическим автоматом.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Экономика

НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6%

НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика

Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на территории Украины россиянах

Обновлено в 06:50
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Авто

Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию «Гелендвагена»

В России новый Suzuki Jimny пока не продаётся.
Обновлено в 07:12
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о дождях, грозах и сильном ветре

Обновлено вчера в 06:11
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
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