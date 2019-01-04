Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась до 57,77 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%

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