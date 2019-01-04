Энергетика
Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть сегодня растут более чем на 3%Эхо Москвы04 января в 10:30
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на смесь марки Brent повысилась до 57,77 доллара за баррель.
Эхо Москвы04 января в 10:30
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Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Обновлено в 06:26
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Энергетика
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Обновлено 05 января в 22:55
Энергетика
Медведев определил виды модернизации НПЗ в рамках налогового маневра
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Обновлено 04 января в 07:05
Энергетика
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Обновлено 04 января в 09:00
Энергетика
Тарифы на газ повысились с Нового года
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Обновлено 05 января в 06:00
Энергетика
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Цена барреля нефти эталонной марки Brent в первой половине наступившего года останется низкой, причем не исключена просадка до $35-42.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть на 2019 год
В начале декабря в Goldman Sachs (GS) еще верили в потенциал восстановления цены нефти марки брент до $70 за баррель, а нефти WTI — до $64.50.
Обновлено в 03:19
Энергетика
За налоговый маневр Минск хочет, чтобы Москва купила белорусский НПЗ
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Обновлено в 13:48