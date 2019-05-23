Энергетика
Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%Полит.ру 22 мая в 20:32
За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%. В частности, июньские фьючерсы в 22:47 мск торговались по 70,72 доллара, свидетельствуют данные торгов. Минимальный уровень, до которого падала цена на баррель Brent в течение дня, — 70,42 доллара.
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Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
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