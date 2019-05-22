Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%Полит.ру вчера в 20:32

За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%. В частности, июньские фьючерсы в 22:47 мск торговались по 70,72 доллара, свидетельствуют данные торгов. Минимальный уровень, до которого падала цена на баррель Brent в течение дня, — 70,42 доллара.

Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%

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