Энергетика
Цены на нефть Brent за день упали почти на 2%Полит.ру вчера в 20:32
За один день — 22 мая — цены на нефть марки Brent снизились на 1,98%. В частности, июньские фьючерсы в 22:47 мск торговались по 70,72 доллара, свидетельствуют данные торгов. Минимальный уровень, до которого падала цена на баррель Brent в течение дня, — 70,42 доллара.
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Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Умерла детская писательница Джудит Керр
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Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
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Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка
Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
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