Энергетика
Цены на нефть Brent ускорили снижениеDP.RU вчера в 08:00
Стоимость североморской смеси нефти Brent днем 4 июня продолжает снижаться — уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE фьючерсы с поставками в августе в 14:44 по московскому времени торговались в районе $60,45 за баррель.
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Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
Обновлено в 02:57
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной жены
Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca.
Обновлено в 02:19
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Обнародован список самых грязных регионов России
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно рейтингу российских регионов с наиболее благополучной экологической обстановкой, опубликованному экспертами общественной организации «Зелёный патруль», первое место заняла Тамбовская область.
Обновлено в 02:33
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Политика
Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета
Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП
Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщило египетское телевидение.
Обновлено в 03:48
Недвижимость
Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет
За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook
В России о сбоях в работе соцсети сообщают пользователи Самары.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ
Обновлено 03 июня в 09:11
Происшествия
В Кузбассе случился подземный пожар
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Петербурге 10-летний мальчик погиб при падении из окна
Обновлено в 03:42
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19