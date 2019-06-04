Энергетика
Цены на нефть Brent ускорили снижениеDP.RU вчера в 08:00
Стоимость североморской смеси нефти Brent днем 4 июня продолжает снижаться — уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE фьючерсы с поставками в августе в 14:44 по московскому времени торговались в районе $60,45 за баррель.
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают
В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Хоккей
Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено вчера в 23:31
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»
Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Бернат хочет вернуться в Испанию
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Гаджеты
ASUS представила монитор ProArt PQ22UC
Компания ASUS официально представила монитор ProArt PQ22UC, который порадует вас своими компактными размерами, 4К разрешением и массой прочих преимуществ, которые так важны при разработке сайтов или работе с фотографиями.
Обновлено вчера в 09:56
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено 03 июня в 10:17
Политика
Началась разработка первого российского «Мистраля»
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Министра здравоохранения Красноярского края отправили в отставку
Виталий Денисов был уволен по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Марина Бичурина.
Обновлено в 00:48
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ 100
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
Продажи Haval в России выросли в 2,5 раза
Обновлено вчера в 13:10
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.
Обновлено в 01:54
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Исходя из информации в официальном письме, полученном российскими дилерами GM Uzbekistan, узбекский автопроизводитель вернется к нам с двумя моделями: Ravon R2 (экс-Chevrolet Spark) и Ravon R4 (экс-Chevrolet Cobalt).
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши
Китайская интерпретация знаменитого Jeep Wrangler - внедорожник Beijing BJ40 - вышла на рынок еще в конце 2013-го.
Обновлено в 01:48