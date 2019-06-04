Энергетика

Цены на нефть Brent ускорили снижениеDP.RU вчера в 08:00

Стоимость североморской смеси нефти Brent днем 4 июня продолжает снижаться — уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE фьючерсы с поставками в августе в 14:44 по московскому времени торговались в районе $60,45 за баррель.
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Цены на нефть снижаются после роста накануне

Финмаркет01:15

Нефть Brent подешевела до $61,74 за баррель

Интерфакс01:28

ФИНАМ: Еженедельный обзор: Российские евробонды оказались в числе аутсайдеров из-за снижения цен на нефть

Finam.Ru03 июня в 04:19

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:16

Цены на нефть перешли к росту

REGNUM00:17

Цены на нефть снижаются, Brent стремится вниз к $60 за баррель

Росбалтвчера в 07:53

Цена нефти марки Brent упала до $61,70 за баррель

Московский Комсомолец01:34
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
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Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Общество

Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество

В московских парках открылись пляжи и бассейны

Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают

В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Хоккей

Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено вчера в 23:31
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голосе»

Напомним, изначально победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, была аннулирована после пересмотра итогов голосования, в котором выявили признаки мошенничества.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Бернат хочет вернуться в Испанию

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Киселевске возник подземный пожар

В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Гаджеты

ASUS представила монитор ProArt PQ22UC

Компания ASUS официально представила монитор ProArt PQ22UC, который порадует вас своими компактными размерами, 4К разрешением и массой прочих преимуществ, которые так важны при разработке сайтов или работе с фотографиями.
Обновлено вчера в 09:56
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено 03 июня в 10:17
Политика

Началась разработка первого российского «Мистраля»

Обновлено вчера в 21:42
Политика

Министра здравоохранения Красноярского края отправили в отставку

Виталий Денисов был уволен по собственному желанию. Временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Марина Бичурина.
Обновлено в 00:48
Политика

Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

Как рассказали источники «Известий» в партиях, единый список должен возглавить Юрий Бойко.
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Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Абоненты оплатили отмену роуминга

На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
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Продажи Haval в России выросли в 2,5 раза

Обновлено вчера в 13:10
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Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Visa обсуждает возможность переводов по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками возможность перевода средств по номеру телефона на зарубежные счета, сообщает РБК со ссылкой на пять источников на платежном рынке.
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Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Исходя из информации в официальном письме, полученном российскими дилерами GM Uzbekistan, узбекский автопроизводитель вернется к нам с двумя моделями: Ravon R2 (экс-Chevrolet Spark) и Ravon R4 (экс-Chevrolet Cobalt).
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши

Китайская интерпретация знаменитого Jeep Wrangler - внедорожник Beijing BJ40 - вышла на рынок еще в конце 2013-го.
Обновлено в 01:48
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