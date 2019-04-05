Энергетика
Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррельФинмаркет 05 апреля в 11:54
Безработица в США в марте 2019 года не изменилась по сравнению с февралем и составила 3,8%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.
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